"Я старый, ворчливый, озлобленный": отмечающий 70-летие Боярский заговорил о переменах

26 декабря главный мушкетер советского кино Михаил Боярский празднует 70-летний юбилей. Артист не будет устраивать пышное торжество, он отыграет в спектакле в театре имени Ленссовета и проведет тихий семейный вечер с семьей.

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