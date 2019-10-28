Стало известно о состоянии 69-летнего Боярского после инцидента на съемках

Поклонников обеспокоил ролик с артистом на съемочной площадке. На кадрах звезде якобы стало нехорошо. Народный артист РСФСР высказался по этому поводу лично.
Михаил Боярский опроверг домыслы пользователей Сети. Он отметил, что его самочувствие в порядке, а о видео, обсуждаемом в интернете, слышит впервые. "Все нормально, спасибо", — цитирует знаменитость Пятый канал.
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