Стало известно о состоянии 69-летнего Боярского после инцидента на съемках

Знаменитый актер прокомментировал информацию о том, что ему, якобы стало плохо в процессе работы над фильмом "Гардемарины – 4" в Севастополе. Михаил Боярский не знал, что видео случившегося попало в Сеть.

Поклонников обеспокоил ролик с артистом на съемочной площадке. На кадрах звезде якобы стало нехорошо. Народный артист РСФСР высказался по этому поводу лично.

Михаил Боярский опроверг домыслы пользователей Сети. Он отметил, что его самочувствие в порядке, а о видео, обсуждаемом в интернете, слышит впервые. "Все нормально, спасибо", — цитирует знаменитость Пятый канал.

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