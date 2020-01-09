Дженнифер Энистон отказалась рожать детей

В этом году одной из самых звездных актрис Голливуда Дженнифер Энистон исполнилось 50 лет. Однако поклонников волнует не круглая дата и даже не очередная успешная роль в сериале "Утреннее шоу". Для всех куда важнее личная жизнь Дженнифер, а точнее ее отсутствие.

Прошло уже больше года после развода Дженнифер и Джастина Теру, но до сих пор у звезды не было официальных отношений. Несмотря на это, в последнее время актрису пытаются уличить в тайном романе с ее бывшим мужем Брэдом Питтом, с которым она возобновила общение. Также в Сети постоянно появляются фотографии беременной Энистон, но слухи так и остаются слухами.

Больше всего поклонников тревожит то, что у актрисы все еще нет детей. По словам самой Дженнифер, ее все устраивает. Она в своем возрасте так и не почувствовала, что хочет иметь детей, и в ближайшем будущем планирует продолжать заниматься карьерой.





"Дженнифер не хочет заводить детей, потому что она эгоистка и карьеристка" – вот два самых главных заблуждения обо мне. Еще говорят, что у меня разбито сердце. Это не так. Никто не знает, что на самом деле происходит за закрытыми дверьми, через что я прошла с медицинской и эмоциональной точек зрения. На женщин оказывается давление, что они должны быть матерями. А если они ими не становятся, их считают испорченными. Может, моя цель в этом мире не в том, чтобы оставить после себя потомство? Может, существуют другие важные вещи, которые я могу и должна сделать?" – призналась Энистон в интервью журналу ELLE.