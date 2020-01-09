Снова девочка: Кравец ради любимого решилась на интимную пластику

На что только не пойдешь ради того, чтобы нравиться мужчинам! Несколько лет назад Алена Кравец с риском для здоровья установила импланты для увеличения груди. А теперь занялась восстановлением девственности.



Кравец признается, что невинности лишилась довольно поздно – в университете. С тех пор прошло 20 лет, Алена успела родить. Понятно, что за это время цветок ее лотоса немного увял, врата жизни поистрепались, долина радости примялась. И Алена, перфекционист по природе, решила немного обмануть время.

"Вначале я хотела сделать абиопластику, во время которой хирург просто иссекает лишние ткани и ушивает губы, формируя эстетичную и комфортную форму, – призналась Алена. – Пластика малых половых губ очень популярна среди дам, достигших 30-летнего возраста или рожавших".

Но хирург, осмотрев прелести Кравец, предложил ей сделать модную среди звезд гименопластику. Это ушивание половых губ так, что даже опытный гинеколог не сможет понять, что перед ним не девочка. "Я решилась на ушивание девственной плевы, чтобы снова испытать радость первой ночи, чтобы подарить себя любимому без остатка, чтобы он в полной мере мог почувствовать себя желанным и любимым", – пояснила Алена Кравец.

Для операции она выбрала элитную клинику. И за восстановление девственности выложит 80 тысяч рублей. Можно было бы найти вариант подешевле и попроще, когда вульва стягивается тонкой хирургической леской, и мужчина испытывает удовольствие от преграды вовремя проникновения. Но Алена Кравец решила подойти к делу более серьезно.

Хирург будет использовать для работы ткани слизистой оболочки преддверия вагины. При разрыве подобной искусственной мембраны будет чувствоваться и боль, будет и обильное кровотечение, ведь невинность восстановится практически в первозданном виде. И тогда любимый снова сможет прошептать Алене на ушко: "Я люблю твои губы алые – большие и малые..."

