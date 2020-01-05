Ирине Шейк предрекли роман с арабским принцем

В новом году российскую модель Ирину Шейк ожидает ряд перемен. Некоторые из них связаны с личной жизнью.

"Ирину Шейк ждет очень интересный год, – рассказывает ясновидящая Кажетта Ахметжанова. – Не стоит обсуждать ее красоту и состоятельность, это и так ясно всем. Она рождена в любви, у нее изначально есть корона достатка. По жизни ей всегда будут попадаться состоятельные и влиятельные мужчины. По поводу денег ей вообще переживать не стоит – они сами будут идти ей в руки.

Ирина очень целеустремленный человек, она будет ставить цели и четко выполнять их. В новом году у нее произойдет несколько знаковых событий. Начнем с того, что в скором времени она познакомится с мужчиной, который изначально придет к ней с предложением о перспективной работе – речь пойдет об участии в проекте в качестве актрисы. Он продюсер и будет заниматься съемками нового фильма. Ирине предложат сыграть роль второго плана, так как захотят привлечь к картине максимум внимания. В проекте кстати он так же может задействовать и ее ребенка. Чуть позже все эти встречи и разговоры и совместные ужины плавно перейдут в отношения. Ирина не сразу проявит к нему интерес с точки зрения личных отношений, однако позже у них закрутится роман.

Одновременно с этими событиями Ирина на отдыхе познакомится с арабским принцем. Начнется бурный роман и образуется любовный треугольник. Все эти события будут бурно обсуждаться в прессе и Ирине рано или поздно придется выбирать, с кем оставаться. Но судьба сама решит, что и как: семья принца не будет категорически против их общения. В один момент семья шейха предложит Ирине большую сумму денег, чтобы она сама отступила от него. Могу сказать, что в любом случае ни с тем, ни с другим человеком она не останется, так как настоящая любовь придет к ней позже. В течение двух лет, и она снова выйдет замуж. В новом браке также выпадает рождение ребенка. Что касается здоровья, здесь могу сказать, что все достаточно ровно.