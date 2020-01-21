Панина намерены лишить высокого звания после заявления об Украине

По словам собеседника "Дни.ру", народ уже начал подзабывать Алексея Панина и его скандальные выходки. Но не тут-то было. Артист снова отличился эпатажными заявлениями.
"И вот новый "перфоманс" Панина. Теперь он в стиле Ахеджаковой решил покаяться. Алексей почему-то решил, что Россия виновата в "войне" с Украиной, несмотря на то, что никакой войны между нашими странами нет и не было", - отметил эксперт. Отреагировал он и на выходку Алексея Панина с "признанием" Крыма украинским.
Манукян посоветовал актеру открыть Конституцию, в которой четко написано, чьей территорией является Крым. "Он, видимо, забыл, что является гражданином России и должен соблюдать законы нашей страны. Лично мне неприятно осознавать, что этот человек является лауреатом Государственной премии России. А еще более неприятно, что нет никаких механизмов на данный момент, которые бы позволили, не прибегая к нормам УК РФ, лишить его этого звания", – заключил эксперт.
Отметим, Алексей Панин в своем "Инстаграм" попросил прощения за Россию у
всех граждан Украины. Он заявил, что сейчас ему не хватает той жизни, которая
была ранее, когда никаких запретов на въезд не было, и когда артисты обеих
стран вместе снимались в кино, пели песни и радовались жизни.
Кроме того, один из подписчиков уточнил у Алексея Панина, считает ли он Крым украинским. Артист ответил утвердительно.
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