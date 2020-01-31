"Шуруй в зал, сарделька": располневшую Борисову грубо припечатали

Поклонники не оценили расплывшуюся фигуру скандальной звезды. Они раскритиковали неидеальные формы и отметили, что девушка слишком сильно поправилась.
На фото Дана сидит вполоборота на камне на фоне моря. Оранжевый слитный купальник невыгодно подчеркивает складки на животе, хотя ведущая старается прикрыть проблемную зону.
Многие посоветовали срочно отправиться в зал, чтобы убрать лишние килограммы. "Дана, не буду говорить, что замечательная фигура, не буду врать. Живот нужно срочно подтягивать, руки, ляхи. Тренажерный зал в помощь", – написал один из фолловеров.
"Шуруй в зал, сарделька", "Не слушайте тех, кто вешает на уши лапшу о том, что у Вас замечательная фигура", "Ты такая смешная", – прокомментировали снимки пользователи "Инстаграм".
Однако многие поддержали бодипозитивный посыл фотографий Даны Борисовой, передает "Пятый канал". "Ты хороша как никогда! Не слушай критиков и завистников", "Красивая девушка, благодаря которой миллионы смотрели "Армейский магазин!", "Красотка нереальная!", – написали они.
Напомним, что известная телеведущая пишет книгу в помощь наркозависимым. В ней Дана Борисова поделится своим опытом избавления от вредной привычки.
Популярные темы форума
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Кто есть "быдло"?..
Про Крым
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Удочка или рыба
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Коронавирус в Китае
Давайте поговорим об отцовстве
Сказали ,что в России столько денег,что можно построить новую страну .Ну и