Лера Кудрявцева опешила после признания известной ведущей

Телеведущая практически не общается с прессой. Ханга уверена, что личное не должно становиться достоянием общественности. Исключение она сделала лишь для Леры Кудрявцевой.
В откровенной беседе журналистка поведала о сокровенном. Телеведущая решила побывать на исторической родине – в Танзании. Оказалось, что Ханга мечтала найти близких родственников для того, чтобы раз и навсегда разобраться во всех семейных проблемах.
Теледива собиралась рассказать Лере Кудрявцевой правду о том, кто лишил ее многомиллионного наследства, сколько у нее братьев и сестер. Ведущая шоу опешила от таких откровений. Кроме того, Елена Ханга была готова рассекретить то, что случилось с ее родным отцом.
Новый выпуск шоу Леры Кудрявцевой с откровениями журналистки выйдет в эфир 1 февраля, в 20:50 мск на НТВ. Напомним, Елена Ханга вела в свое время программы "Про это" и "Принцип домино".
Напомним, ранее Лера Кудрявцева грязно выругалась в адрес актера Михаила Боярского. Так телеведущая отреагировала на его слова о том, что рожать детей в зрелом возрасте – придурь.
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