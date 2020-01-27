Оставшаяся без большой груди Лера Кудрявцева сообщила об онкологии

Лера Кудрявцева в новом выпуске шоу "Звезды сошлись" высказалась о грудных имплантах, от которых избавилась, когда узнала, что один начал протекать. Также она сообщила о таком осложнении, как лимфома.

Лера Кудрявцева вышла на работу. Соведущий Оскар Кучера радостно поприветствовал ее и спросил, как она себя чувствует. Та ответила, что хорошо, и объяснила, почему открыто рассказала о своих проблемах с грудными имплантами. Она захотела, чтобы женщины поняли, что такое импланты и пластическая операция.

"Новая грудь – минус пять лет", – игриво отметил Кучера. Телеведущая призналась, что очень довольна собой, да и муж Игорь Макаров рад. "Честно говоря, я переживала, потому что 15 лет, когда ты ходишь с большой грудью, тебе что-то мешает или дискомфортно. Думаю: "Ну как же, как же, как же?" Честно скажу – не хочу, не буду. И мне так нравится, что у меня теперь маленькая грудь... Господи, я это говорю в эфире федерального канала!" – сообщила Кудрявцева.

Она призналась, что беспокоилась о последствиях операции. Теперь гламурная блондинка знает, что импланты надо менять каждые семь лет, даже если ничего не беспокоит, потому что они изнашиваются. При этом импланты находятся в жидкой среде. Эксперт в студии заявил, что возможны даже летальные случаи.

"Я знаю абсолютно точно, что, по крайней мере, то, что я читала, начинается от синдрома хронической усталости, апатии, ревматоидных артритов и вплоть до лимфомы", – объявила телеведущая. Лера Кудрявцева уточнила, что операция длилась три с половиной часа. Имплант протекал в течение пяти лет, и его содержимое "даже ушло в плечо, в подмышку". После хирургического вмешательства прошел месяц, и звезда больше не испытывает неприятных ощущений.