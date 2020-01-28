Кудрявцева грязно выругалась в ответ на дерзкие слова Боярского

Все началось с того, что в шоу "Ты не поверишь!" Михаил Боярский довольно резко высказался о тех людях, кто решается в уже весьма зрелом возрасте обзавестись ребенком. Легендарный актер дал понять, что против рождения детей в пенсионном возрасте. Он заявил, что это – "не мечта, это придурь". И если бы, у примеру, его бы жена Лариса Луппиан предложила бы ему такое, он бы решил, что у нее "не все в порядке с мозгами".
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