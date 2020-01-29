Известная актриса пришла на вечеринку без трусов

Артистка решила выбрать для выхода в свет черное облегающее платье. Пикантность образу придала вертикальная прозрачная вставка. Стоит отметить, что фигура девушки позволяет носить столь откровенные наряды – при росте 161 сантиметр параметры актрисы стремятся к каноничным 90-60-90.
На фотографиях с мероприятия отлично видно, что на звезде сериалов нет белья. Сквозь прозрачную сетку просвечивается голое упругое тело. Для рокового образа девушка выбрала макияж с акцентом на глаза, а волосы собрала в высокий небрежный хвост. На ногах красовались серебряные лодочки с черной сетчатой вставкой. Фото актриса опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.
Сидни начала сниматься в 12 лет, но популярность к ней пришла после участия в нашумевшем сериале "Рассказ служанки". Позже девушка снялась в стильном телефильме "Острые козырьки", а закрепила успех "Эйфория" – рассказ о сложных подростках, страдающих от наркотической зависимости.
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