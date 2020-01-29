Кейт Миддлтон публично оконфузилась

Утонченная герцогиня Кембриджская, как всегда, выглядела потрясающе. Не зря она славится элегантностью. Вот только погода сыграла с женой принца Уильяма злую шутку.
Когда Кейт вышла из машины, поднялся сильный ветер. Ее прическа растрепалась, а сама представительница королевской семьи еле стояла на ногах.
В какой-то момент к Миддлтон подбежала девочка, чтобы вручить букет. Герцогиня Кембриджская наклонилась к малышке, и ее юбка задралась из-за сильных порывов ветра. К слову, для выхода в свет Кейт выбрала твидовый черно-белый костюм. А дополнили образ туфли-лодочки на квадратном каблуке.
Кейт успела подхватить подол, сделав это настолько изящно, что почти никто не заметил конфуза. "Она выглядит так элегантно", "Герцогиня фантастическая в общении с детьми, такая настоящая и теплая. Она настоящая принцесса для детей", "У нее великолепный стиль!" – пришли в восторг поклонники.
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