Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Понедельник 25 февраля
Лента новостей
13:55
Три необычных рецепта блинов на Масленицу
13:45
Бортич рассказала о "свадьбе по-быстрому"
13:32
Отец показал редкий архивный снимок с Децлом (видео)
13:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 февраля 2019 года
13:17
Украина готовится провести Олимпиаду в Крыму
13:12
Аршавин показал язык сыну от Барановской
13:10
Прервавший молчание Алибасов высказался о состоянии Федосеевой-Шукшиной
13:06
Галкина прополоскали за позор на Первом канале
12:56
Известный актер попал в больницу после выступления в цирке
12:54
Погнали в шею: концерт фонограммщицы Аллегровой закончился чудовищным скандалом
12:38
Состояние отца Жанны Фриске ухудшилось после операции
12:37
Памела Андерсон молит Путина о помощи
12:29
Толкалина рассекретила нового избранника
12:28
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" госпитализирована
12:21
"Единая Россия" воспитает политических лидеров
12:16
Россиян лишили последней возможности увидеть дряхлую Пугачеву
12:00
Самые эффектные наряды на премии "Оскар"
12:00
Заносчивую Собчак затоптали за "дезертирство" сына
11:53
Известная певица втихаря налакалась на красной дорожке "Оскара" (видео)
11:41
Прожженная Кравец оказалась дочкой легендарной Вишневской
11:35
"Я буду Любовь Баскова": Успенская сделала сенсационное заявление
11:27
Предатель Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса
11:23
Знаменитому актеру понадобилась помощь врачей после падения на "Оскаре"
11:14
Пограничники в аэропорту оторопели от настоящей фамилии Повалий
11:02
Кому вручили "Оскар"-2019
10:58
Повереннова жестко ответила на критику Алентовой
10:44
"Что торчит из ширинки?": странный вид Бузовой обескуражил
10:36
Неадекватный Порошенко заявил о победе над Путиным
10:34
Ирина Шейк шокировала откровенным нарядом на "Оскаре"
10:22
Медведева раскрыла причину провала на Олимпиаде в Пхенчхане
10:13
Навка без лифчика предстала перед россиянами
09:56
Разрисованная Маркл в кафтане ужаснула народ
09:54
Самойлова влезла в скандал с украинским отбором на Евровидение
09:10
"С Путиным в столбик считали": в России изменили выплаты пенсий
09:08
Муцениеце о Прилучном: Мы развелись
08:25
"Придурки": Пригожин унизил украинцев из-за финалистов Евровидения
08:01
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в реанимации
07:06
"Заберите меня, пожалуйста": жалкий Зеленский попросил помощи у Путина
06:06
43-летняя Волочкова кардинально изменила имидж
03:24
Возмущенная Борисова обрушилась на непонятливых хейтеров
00:02
Лопырева похвасталась снимком накануне родов
21:06
Взбешенные россияне хотят отобрать у предателя Серебрякова самое дорогое
18:06
Георгий Данелия в коме
18:03
Гороскоп на неделю
17:43
Умер знаменитый композитор
16:26
Пьяница Порошенко пообещал избавить страну от "украинской агрессии"
15:41
Подруга сдала Меган Маркл с потрохами
15:31
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 февраля 2019 года
14:57
Галкин похвастался скромным подарком от Пугачевой
13:47
Дочь Петренко рискует остаться без наследства
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Взбешенные россияне хотят отобрать у предателя Серебрякова самое дорогое
Бывшая невеста Шаляпина смешала с грязью Мазур
Хамку Сябитову разнесли за колбасу
"Она хамка и врунья": Дана Борисова не собирается пускать дочь домой
Избившего жену Башарова выгоняют на улицу
Предатель Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Фев. 25, 2019
просмотры: 123

Самые эффектные наряды на премии "Оскар"

567

В Лос-Анджелесе в 91-ый раз состоялась торжественная церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук

"Оскар". По красной дорожке самого престижного мероприятия в году прошлись именитые артисты и модели. Наша соотечественница, манекенщица Ирина Шейк предстала перед камерами в стильном лаконичном черном платье, а эпатажная Леди Гага продемонстрировала колье за 30 миллионов долларов.

поделиться

комментарии

Ставший женщиной отчим Кардашьян женится на трансгендере

Избранницей экс-спортсмена стала модель

567

Роскошная жизнь самой сексуальной в мире боксерши

Аврил Мати может похвастаться не только спортивными достижениями, но и привлекательной внешностью

567

Собчак и Виторган прикинулись незнакомцами на светской тусовке

Супруги предпочли не заметить друг друга

567

Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

Папарацци сфотографировали много знаменитостей

567

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

И швец, и жнец... и хоккеист

567
567

Суперлуние заворожило миллионы людей по всему миру

В ночь на 19 февраля жители Земли наблюдали самую большую Луну 2019 года

567

Ведущая Первого канала выставила напоказ шикарные формы

Сексуальность женщины подчеркнули кисточки

567

Известная модель шокировала необъятным бюстом

Бразильянка произвела своей внешностью фурор в Сети

567

Самая красивая учительница завоевала сердца по всему миру

Ученики распространили фотографии своего педагога и прославили ее

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Прожженная Кравец оказалась дочкой легендарной Вишневской

Светская львица долго скрывала корни
Шоу-бизнес

43-летняя Волочкова кардинально изменила имидж

Такой подарок экс-солистка Большого театра решила сделать своему возлюбленному на 23 февраля

Политика

Лжецу Порошенко прилюдно дали по морде
Зеленский стал причиной истерики украинцев
"Идиот и наглец": Порошенко разнесли за жалобу на Путина
Безумный Трамп подвел мир к опасной черте

Шоу-бизнес

Аршавин показал язык сыну от Барановской
Прервавший молчание Алибасов высказался о состоянии Федосеевой-Шукшиной
Галкина прополоскали за позор на Первом канале
Погнали в шею: концерт фонограммщицы Аллегровой закончился чудовищным скандалом

Проишествия

Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер
Мощная снежная лавина накрыла курорт (видео)
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)

Lifestyle

В центре Питера нашли редкой красоты бриллиант
Без повода: стало известно о конфликте на съемках сериала "Склифосовский"
Жена режиссера оказалась истеричкой
Народный артист России умер после тяжелой болезни
Шоу-бизнес

"Я буду Любовь Баскова": Успенская сделала сенсационное заявление

Королеве шансона исполнилось 65 лет
Шоу-бизнес

Повереннова жестко ответила на критику Алентовой

Дарью возмутили комментарии о внешности известной актрисы
Шоу-бизнес

Россиян лишили последней возможности увидеть дряхлую Пугачеву

Певица отказалась предстать перед нищебродами

Шоу-бизнес

Галкина прополоскали за позор на Первом канале

Артист совершает ошибки в речи

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности
Черная полоса: смерть журналиста Кучинского была предопределена

Фоторепортажи

Самые эффектные наряды на премии "Оскар"
Ставший женщиной отчим Кардашьян женится на трансгендере
Роскошная жизнь самой сексуальной в мире боксерши
Собчак и Виторган прикинулись незнакомцами на светской тусовке

Спорт

Недовольная Медведева разнесла Туктамышеву под крики Тарасовой
Российского лыжника выгнали с турнира за драку
Счастливая Медведева нанесла удар Тутберидзе
Губерниева разнесли за ужасные выходки в эфире

Регионы

Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Жуткие последствия обрушения крыши университета попали на видео
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
Жуткая авария на Крымском мосту взбудоражила россиян
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru