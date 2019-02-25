Самые эффектные наряды на премии "Оскар"

В Лос-Анджелесе в 91-ый раз состоялась торжественная церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук
"Оскар". По красной дорожке самого престижного мероприятия в году прошлись именитые артисты и модели. Наша соотечественница, манекенщица Ирина Шейк предстала перед камерами в стильном лаконичном черном платье, а эпатажная Леди Гага продемонстрировала колье за 30 миллионов долларов.
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