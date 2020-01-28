Людмила Поргина озвучила последние слова умирающего Николая Караченцова

Людмила Поргина со сцены театра произнесла последние слова своего супруга перед смертью. Это стало настоящей сенсацией.
"Когда Коля уходил, его последними словами были: "Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своем доме – театре", – цитирует Людмилу Поргину Teleprogramma.pro. На вечере памяти знаменитого актера в "Ленкоме" многие звезды российской эстрады исполнили песни.
Самым трогательным моментом памятного вечера стало выступление младшей внучки Николая Караченцова, четырехлетней Ольги. Девочка впервые в жизни вышла на сцену перед таким большим скоплением зрителей.
Напомним, изначально вечер памяти Николая Караченцова планировался в октябре прошлого года. Однако его пришлось отменить в связи со смертью художественного руководителя театра Марка Захарова. Именно из-за траура по режиссеру вечер памяти знаменитого артиста перенесли на начало 2020 года.
Как писали "Дни.ру", вечер памяти Николая Караченцова отказались посетить Алла Пугачева и Михаил Боярский. Причина Примадонны непонятна, а актер сослался на занятость.
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