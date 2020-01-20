Зависть и ревность к Караченцову злопамятный Боярский выместил на Поргиной

27 января коллеги и друзья почтут память актера Николая Караченцова на вечере в театре "Ленком". На сцену выйдут 20 артистов разных жанров. Еще больше звезд ожидается в зале – приглашена даже Алла Пугачева. И только Михаила Боярского не будет на вечере ни в каком качестве.

Свое отсутствие в Москве 27 января знаменитый петербургский актер связал с занятостью: мол, в этот день играет в спектакле. Однако знакомые с Михаилом Боярским люди уверяют, что дело тут в другом. Они пояснили, почему актер вымещает обиду на вдове коллеги по цеху.

"За две недели до автомобильной аварии, в которой пострадал Караченцов, был юбилейный концерт Дунаевского в зале "Россия", который потом снесли, – вспомнил приятель певца. – За кулисами Михаил Боярский подошел к Николаю Караченцову и сказал: "Завидую я тебе, Коля. Ты можешь и выпивать, и работать. А я могу либо работать, либо пить".

Зависть, как оказалось, часто была спутницей исполнителя роли д’Артаньяна. "Боярский и Караченцов всегда шли параллельно – один в Москве, другой в Питере, – продолжил друг. – Даже в кино во многих фильмах их пробовали на одни и те же роли. Как однажды рассказал режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Боярский всю жизнь очень завидовал Караченцову и ревностно относился. Близкой дружбы у них тоже не получилось – очень разные люди, хотя снимались вместе часто".

В последние годы, когда Караченцов болел, Боярский, говорят, ни разу его на навестил. "Михаила Сергеевича приглашали, но он находил разные предлоги для отказа. В итоге сказал: "Я не могу видеть Колю в таком виде!" И это неудивительно – он не любит приезжать к инвалидам. Боярский, видимо, считает, что, если инвалид, то нечего появляться на людях и надо сидеть дома", – заключил приятель в приватном разговоре с "Дни.ру".

Ранее вдова артиста Людмила Поргина призналась в программе НТВ "Секрет на миллион": "Однажды нас пригласила режиссер Алла Сурикова на свою картину. Мы сидели в первом ряду. И вдруг мимо проходит Михаил Боярский. Он видит Колю и не здоровается. Муж спросил меня, почему он не поздоровался. Я ответила, что, может, он его не разглядел. Коля притих. Конечно, наверное, тяжело общаться с изможденным, сильно похудевшим и не ходящим человеком. Мише надо было подать ему руку и сказать, что ждет, пока он встанет и выйдет на сцену. Но потом я простила Мишу..."