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"Таких мощных у меня еще не было!": Волочкова раздвинула ноги перед мускулистым красавцем

Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова вошла в новый год с новым мужчиной. Скандально известная балерина продемонстрировала внушительных размеров партнера.
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20 января Анастасия Волочкова отмечала день рождения, в честь важной даты устроила праздник, на который пригласила друзей и журналистов. Балерина буквально взахлеб рассказывала о будущей свадьбе со своим возлюбленным, которого тщательно скрывает от публики ("Счастье любит тишину", – объяснила артистка): что намерена сменить семь нарядов, закатить торжество на любимых ею Мальдивах. Что хочет выбрать для этого знаменательного дня символическую дату, например, 20 октября 2020 года.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

И вот сейчас балерина выложила фотографию, на которой запечатлена с мускулистым красавцем. Вначале поклонники решили, что это и есть ее таинственный любовник. Но оказалось, что нет. Просто Анастасия Волочкова решила заниматься спортом под руководством профессионального тренера.

"Спешу поделиться. У меня новый партнер. Александр Прогрессов. Таких мощных у меня еще не было!👍💃" – объявила довольная балерина. Она рассказала, что будет осваивать "специальную программу" тренировок, разрабатываемую специально для нее. "Поскольку балетная форма подразумевает индивидуальный подход и нагрузки на определенные группы мышц, учитывая специфику подготовки", – пояснила артистка.

На фото, которое Анастасия Волочкова обнародовала у себя в "Инстаграм", балерина позирует в вертикальном шпагате, держа за руку накачанного тренера. "Александр – Чемпион. Все его регалии не поместятся в пост, – похвасталась артистка.– Но для меня важно работать с настоящими профессионалами. Будем делиться полезными упражнениями, которые вы сможете выполнять и дома.👍 Я в пуантах работаю, потому что это моя профессиональная и привычная обувь. В кроссовках была бы задействована другая группа мышц".

К сожалению, неизвестно. как к новому партнеру Анастасии Волочковой отнеслись ее многочисленные поклонники, поскольку с недавнего времени она снова закрыла возможность комментирования своих постов. Но можно не сомневаться, что они оценили его по достоинству.

Автор: 28 января 2020, 16:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Волочкова завралась совсем с этой свадьбой и с придуманным "любимым", все на брехне у нее построено, посмотрим, как выкручиваться будет, хоть посмеёмся !
1

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