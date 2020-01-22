Сексапильная Бледанс показала ночные забавы голышом

Артистка выложила в свой микроблог откровенное видео. На нем медиаперсона позирует нагой на роскошной кровати. Интимные места знаменитость прикрыла одеялом. Впрочем, поклонникам это не помешало рассмотреть ее. Бледанс сняла себя на смартфон через зеркало.
Ночной забавой звезды стал просмотр фильма о Маргарет Тэтчер "Железная леди". Главную роль в продукте зарубежного кинематографа исполнила Мэрил Стрип.
Телеведущая восхитилась картиной. "Какая мощь! Какая целеустремленность! Я бы даже сказала, одержимость общественной жизнью! Но ведь времени на родных нет", – написала Эвелина.
Как сообщает Пятый канал, большинство поклонников звезды отечественного шоу-бизнеса пришли в восторг от ее внешнего вида. Фанаты Бледанс уверены: она красива в любом возрасте. На свежих кадрах, по их словам, знаменитость будто на четверть века моложе – как в период съемок с одесской комик-группой "Маски".
"Красивое тело надо показывать больше и чаще", "Вау, что-то новенькое!", "Здесь Вы как в "Масках-шоу" – девочка совсем. Если бы не новый смартфон, подумала бы, что старое фото", "Вы секси", – высказались почитатели артистки.
Популярные темы форума
Слава великому Владимиру Путину!
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
Хватит ныть про СССР
про климакс
Надо улучшать демографию
Михаил Мишустин
КРАХ!!!