Приклеила ко лбу: Кудрявцева ошарашила народ после серьезной операции

Леру Кудрявцеву yни чуть не смущает то, что ее часто упрекают за ненатуральность внешности. Кроме того, звезда довольно открыто говорит о преображениях фигуры и лица.
На днях ведущая показала подписчикам видео, на котором она снимает искусственные ресницы с глаз и прикрепляет ко лбу. При этом Лера иронично отметила, что посвящает ролик всем, кто интересовался, как ей удается так хорошо выглядеть. "Пришла с работы – сил нет мыться. Если только так… А то все спрашивают: "Какой тушью ты пользуешься?" – прокомментировала происходящее Кудрявцева в своем "Инстаграме".
Ранее Лера Кудрявцева показала редкое фото. На нем – сестра знаменитости Оксана Жукова.
Родственнице телеведущей 24 января исполнилось 56 лет. В сторис своего инстаграм-аккаунте Лера Кудрявцева тепло и нежно поздравила ее с праздником.
Популярные темы форума
Читатели "Дни.ру", ВНИМАНИЕ!!!
КРАХ!!!
Путин молодчинка!
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
Уже начать бояться?!
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
Чайка слетел...
Кто есть "быдло"?..
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Ваша примадонна иврейка?