Приклеила ко лбу: Кудрявцева ошарашила народ после серьезной операции

Телеведущая Лера Кудрявцева любит эпатировать публику резонансными поступками. На этот раз звезда решила открыть поклонникам секреты собственного макияжа.



Леру Кудрявцеву yни чуть не смущает то, что ее часто упрекают за ненатуральность внешности. Кроме того, звезда довольно открыто говорит о преображениях фигуры и лица.

На днях ведущая показала подписчикам видео, на котором она снимает искусственные ресницы с глаз и прикрепляет ко лбу. При этом Лера иронично отметила, что посвящает ролик всем, кто интересовался, как ей удается так хорошо выглядеть. "Пришла с работы – сил нет мыться. Если только так… А то все спрашивают: "Какой тушью ты пользуешься?" – прокомментировала происходящее Кудрявцева в своем "Инстаграме".

Ранее Лера Кудрявцева показала редкое фото. На нем – сестра знаменитости Оксана Жукова.

Родственнице телеведущей 24 января исполнилось 56 лет. В сторис своего инстаграм-аккаунте Лера Кудрявцева тепло и нежно поздравила ее с праздником.

