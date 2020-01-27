Актер Сергей Селин предложил поднять зарплаты журналистам

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Сергей Селин предложил поощрять сотрудников СМИ за соблюдение баланса между негативными и позитивными новостями. С соответствующим заявлением он выступил на церемонии награждения победителей конкурса "Хорошие новости России", сообщают "Невские Новости".

"Смешное и грустное – всегда рядом. Но везде должен быть баланс. У нас был перекос, когда мы ругали нашу милицию, нашу армию. А сегодня у нас лучшая в мире армия, я считаю. Об этом надо говорить. Журналисты, мы соскучились по хорошим новостям! Может, вам зарплату поднять, чтобы вы замечали больше хорошего?" – сказал "Дукалис".

Коллега Селина по съемочной площадке Александр Половцев также обратился к журналистам. Артист призвал работников масс-медиа быть честными, особенно если речь идет об искажении истории.



