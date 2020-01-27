Актриса Голубкина попала в больницу

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина была доставлена в московскую больницу. У вдовы Андрея Миронова заподозрили гипертонию.
По данным телеграм-канала Mash, сейчас Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении. За ней постоянно наблюдают врачи.
Популярные темы форума
Читатели "Дни.ру", ВНИМАНИЕ!!!
Путин молодчинка!
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
Уже начать бояться?!
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Старая лезба
Кто есть "быдло"?..
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Чайка слетел...