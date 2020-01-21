Доведенная Поргина пожелала Меньшовой мужа-инвалида

Накануне вечера памяти Николая Караченцова его вдова, актриса Людмила Поргина дала откровенное интервью. Она рассказала о встрече с ведущей Юлией Меньшовой и об их неприятном разговоре.

27 января в театре "Ленком" состоится вечер памяти Николая Караченцова. Он планировался еще в октябре 2019 года, но из-за смерти худрука Марка Захарова и траура мероприятие перенесли на три месяца. Попасть туда смогут лишь избранные – по именным приглашениям. Остальные поклонники легендарного артиста будут довольствоваться телеверсией, которую готовит к эфиру Первый канал.

В "Ленкоме" Николай Караченцов играл с 1967-го по 2004 годы. Потом артист попал в жуткую аварию, в результате которой стал инвалидом. Однако даже его непростое положение не остановило жену Людмилу Поргину от желания добавить красок в однообразное существование актера. Она выводила его в свет, с ним посещала различные светские мероприятия, они путешествовали вместе. Неизбежно стали муссироваться слухи о том, что артистка растрачивает на себя деньги, которые были предназначены на лечение мужу. Другие же намекали, что Людмила Поргина использует болезнь Николая Караченцова ради пиара.

На шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" вдова актера прокомментировала пересуды. Со слезами на глазах Людмила Поргина призналась, что за все эти годы услышала о себе столько, что ей уже ничего не страшно. Она рассказала о странном поведении Михаила Боярского и Леонида Ярмольника в отношении своего мужа.

Однажды они были приглашены на одно культурное мероприятие и сидели в первом ряду в зрительном зале. "И вдруг мимо проходит Миша Боярский. Он видит Колю и не здоровается. Муж спросил меня, почему он не поздоровался. Я ответила, что, может, он его не разглядел. Коля притих. Конечно, наверное, тяжело общаться с изможденным, сильно похудевшим и не ходящим человеком. Мише надо было подать ему руку и сказать, что ждет, пока он встанет и выйдет на сцену. Но потом я простила Мишу..." – поведала Людмила Поргина, а затем промокнула глаза салфеткой.

После этого доведенная до слез артистка вспомнила свой разговор с Юлией Меньшовой. "Я столкнулась с ней на передаче, когда мы только приехали из Китая. Она попросила приехать и рассказать о лечении. И вдруг она стала говорить: "А вы во французский ресторан на какие деньги ходили? А что вы все ходите, пиаритесь?" Это было несколько оскорбительно, тем более, что я знала Юлю еще маленькой. После съемок я протянула ей руку и сказала: "Хотите, возьмите мой пиар! Пускай ваш Игорь (у Юлии Меньшовой муж Игорь Гордин. – Прим. ред.) будет инвалидом!" Она вздрогнула и испугалась", – рассказала вдова Николая Караченцова, отметив, что руки телеведущая так ей и не подала.