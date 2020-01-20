Какие у тебя упругие ягодицы: участник "Дома-2" слил видео утех с голым парнем в душе

На телестройку "Дом-2" приходят такие красавцы, что и мужчинам, и женщинам по ту сторону экрана хочется немедленно стать хотя бы простым кирпичом в руках этих атлетов. Пусть укладывают, пусть строят любовь и все, что захотят! Парням на телепроекте такое внимание к своим холеным телам явно нравится.

Дмитрий Чайков знатный провокатор. На своей странице в социальной сети он выложил видео с Федором Стрелковым. Совершенно голым! И страна лишилась покоя – "кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали", на заинтересованных же другими мужчинами мужчинах рвались от напряжения брюки.

Чайков подкараулил Федю, принимавшего душ. Хихикающий Дмитрий наставил на друга камеру в тот момент, когда тот, напевая веселую песню, вытирал свой шикарный торс полотенцем. И показал всем заинтересованным и накачанную спину Стрелкова, и его упругие ягодицы во всех ракурсах – и прямо, и сбоку.

Красавчик Федя резко повернулся к камере, тут же прикрыв полотенцем интимное место. Увидев, что его снимают, Стрелков выругался, послав Чайкова по известному адресу. Тот захохотал.

Так к вещей радости ценителей красивых тел в Сети появилось горячее видео мужских утех в душе.

Как напоминает портал Dom2life.ru, Дмитрий Чайков ничего не имеет против демонстрации собственного обнаженного тела. Летом минувшего года, например, он полностью разделся на Поляне, прекрасно зная, что на него направлены не только несколько пар глаз, но и камеры.

