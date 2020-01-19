"Я очень плакала": заговорившая о Началовой Поргина рассекретила страшный диагноз

Вдова Николая Караченцова призналась, что приняла близко к сердцу известие о болезни певицы Юлии Началовой. Все дело в том, что Людмила Поргина сама много лет борется с тяжелым недугом.

В эфире программы "Секрет на миллион" вдова народного артиста рассказала, что в молодости сильно застудила почки. При ходьбе и во время игры на сцене Людмила Поргина испытывала страшные боли. Врачи поставили ей страшный диагноз – подагра.

"Это очень неприятное заболевание, потому что мочевая кислота осаждается во всех суставах, позвоночнике, мозге... Это бесконечные воспалительные процессы и адская боль. В первый раз у меня отекли коленки. Они стали больше в три-четыре раза, стали багрово-красными", – вспомнила она.

Людмила Поргина проводила много времени в больнице, где врачи давали ей новые лекарства. Актрису поддерживал покойный супруг Николай Караченцов. Он часто сопровождал ее во время визитов к медикам. В конце концов артистка научилась жить с этой болезнью.

На съемочной площадке вдова народного артиста также призналась, что новость о болезни певицы Юлии Началовой стала для нее большим ударом. "Я очень плакала, потому что знала, что она ощущает. Она же натерла ногу… Я узнала, что у нее подагра, когда ее ввели в кому", – приводит слова Людмилы Поргиной "ВокругТВ".

Напомним, исполнительница Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни в московской больнице. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная отказом внутренних органов и заражением крови. Известно, что в течение многих лет певица страдала от подагры.