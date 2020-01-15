Татьяну Навку без белья распекли за публичный срам

Фото в зеленом платье с вырезом до пупа фигуристка разместила в соцсети. "С учетом того, что обычно работаю все новогодние праздники, второй Новый год люблю так же, как и первый! Поэтому, дорогие мои, с праздником! Пусть в ваших семьях и домах царят любовь, понимание, благополучие! А главное – хочу пожелать всем найти свой баланс и жить в гармонии с собой", – подписала снимок Татьяна Навка.
Фолловеры поздравили спортсменку в ответ. Но нашлись и те, кого ее откровенный наряд поверг в шок. Некоторые напомнили Татьяне Навке, что ее мужем является не кто-нибудь, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"А грудь трудно прикрыть?", "Татьяна, в связи с положением Вашего супруга, будьте, пожалуйста, скромнее. Вы замужем не за Башаровым", – прокомментировали кадр подписчики Татьяны Навки. Фигуристка оправдываться перед критиками не стала.
Отметим, что конец года был для Татьяны Навки невероятно насыщенным. Муж признался, что видит ее урывками. Не менее занята и их маленькая дочь Надя. Юная фигуристка активно участвует в постановках мамы и тренируется на уровне со взрослыми.
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