Навка в необычной позе показала свое мастерство

В кадре, опубликованном в Сети, знаменитость встала в стойку, упершись руками и головой в деревянный мост. Ноги она подняла вверх. Супруга пресс-секретаря президента позировала в спортивном топе и цветастых легинсах.
"Недостижимых целей нет – есть большая лень, недостаток ума и запас отговорок. Ну а если серьезно: Как же я скучала по этому!!!! Целый месяц из-за шоу совершенно не было времени заниматься йогой... Из-за адских нагрузок в режиме работы нон-стоп мышцы за это время забились, тело соскучилось по растяжке!!! И вот наконец-то есть время для себя, для души, для обретения баланса и гармонии!!!" – рассказала Навка в своем инстаграм-аккаунте.
Поклонники оценили мастерство знаменитости во владении собственным телом. За пару часов публикация набрала более 23 тысяч лайков. Кроме того, фанаты оставили множество комплиментов в адрес фигуристки. Они заметили, что у Татьяны прекрасная фигура.
"Таня, вы молодец, большая труженица. Уважаю", "Прекрасная Татьяна в прекрасной асане среди прекрасного! Про лень и отговорки – совершенно верно, Татьяна. Можно сделать все, главное делать!", "Навка, она и на отдыхе Навка!!!! Восхищаюсь Вами! И люди, которые с вами работают, отличная команда, так держать!!!!" – высказались пользователи.
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