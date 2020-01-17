Безумная фанатка набросилась на отдыхающую Навку

Судя по последним публикациям, спортсменка наслаждает райским отдыхом. На последнем снимке, выставленном в Сеть, супруга Дмитрия Пескова позирует на подвесном мосту вместе с дочкой. Навка облачена в бело-розовое пляжное полосатое платье и соломенную шляпку. Образ она дополнила солнцезащитными очками.
Надя Пескова не отстает от звездной мамы. Девочка нарядилась в клетчатое платье и голубые шлепанцы.
"Обычное мальдивское утро!!!", – подписала публикацию в инстаграм-аккаунте знаменитость . Текст она сопроводила несколькими тегами и эмоджи в виде сердечек.
Обычно посты Навки аудитория встречает шквалом комплиментов, однако в этот раз одна из фанаток решила наброситься на Татьяну с резкой критикой. Подписчица отметила, что фигуристка "работает напоказ" и призвала ее быть скромнее.
"Не надо демонстрировать свое чрезмерное благополучие при неблагополучии большого количества Ваших соотечественников. Даже, если Вы это честно заработали. Многие трудятся так же много и честно, но... Скромнее надо быть, скромнее. Живите и довольствуйтесь благами, никто Вам не мешает! Но чего уж явной показухой заниматься?", -высказалась фанатка. Она подчеркнула, что спортсменка удаляет "неудобные" комментарии.
В ответ Навка заявила, что убирает записи только с откровенным хамством. Знаменитость дополнила – она открывает свою жизнь настолько, на сколько считает нужным, а также порекомендовала буйной фанатке отписаться от ее страницы.
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