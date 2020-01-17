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Шоу-бизнес

Безумная фанатка набросилась на отдыхающую Навку

Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Фигуристка Татьяна Навка вместе с маленькой дочкой Надей отдыхает на Мальдивах. Правда, ее времяпрепровождение было омрачено. Безумная фанатка набросилась на фигуристку.
прочитано 438 раз

Судя по последним публикациям, спортсменка наслаждает райским отдыхом. На последнем снимке, выставленном в Сеть, супруга Дмитрия Пескова позирует на подвесном мосту вместе с дочкой. Навка облачена в бело-розовое пляжное полосатое платье и соломенную шляпку. Образ она дополнила солнцезащитными очками.

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 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Надя Пескова не отстает от звездной мамы. Девочка нарядилась в клетчатое платье и голубые шлепанцы.

"Обычное мальдивское утро!!!", – подписала публикацию в инстаграм-аккаунте знаменитость . Текст она сопроводила несколькими тегами и эмоджи в виде сердечек.

Обычно посты Навки аудитория встречает шквалом комплиментов, однако в этот раз одна из фанаток решила наброситься на Татьяну с резкой критикой. Подписчица отметила, что фигуристка "работает напоказ" и призвала ее быть скромнее.

"Не надо демонстрировать свое чрезмерное благополучие при неблагополучии большого количества Ваших соотечественников. Даже, если Вы это честно заработали. Многие трудятся так же много и честно, но... Скромнее надо быть, скромнее. Живите и довольствуйтесь благами, никто Вам не мешает! Но чего уж явной показухой заниматься?", -высказалась фанатка. Она подчеркнула, что спортсменка удаляет "неудобные" комментарии.

В ответ Навка заявила, что убирает записи только с откровенным хамством. Знаменитость дополнила – она открывает свою жизнь настолько, на сколько считает нужным, а также порекомендовала буйной фанатке отписаться от ее страницы.

Автор: 17 января 2020, 19:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
"Обычное мальдивское утро!!!" Как трогательно для жены чиновника.
Гость
Ответить
вот совершенно неинтересно где и в чем проводит время мадам писюкова
1

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