Новая пассия голливудского красавца вызвала фурор

Новой избранницей экс-возлюбленного Ирины Шейк стала кубино-испанская актриса Ана де Армас. Она вскоре исполнит роль девушки агента Джеймса Бонда в новом фильме. Знаменитости провели в обществе друг друга довольно продолжительное время. Они о чем-то постоянно беседовали.
Как сообщает газета "Вечерняя Москва", фотографии улыбающейся пары уже вовсю гуляют по Сети. Поклонники подозревают, что у артистов роман. Многие принялись поздравлять Купера с новыми отношениями. Фанаты порадовались, что голливудскому красавцу вновь удалось обрести любовь.
Однако некоторые фанаты американского актера и продюсера считают, что опубликованные кадры ничего не значат. Они попросили остальных единомышленников не спешить с выводами и не распространять непроверенную информацию.
Напомним, что Брэдли Купер не так давно расстался со знаменитой российской моделью Ириной Шейк. Их отношения распались спустя четыре года совместной жизни.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать