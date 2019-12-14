Ирина Шейк вывалила грудь перед красавцем-мужчиной

Известная модель появилась на публике в откровенном платье-фраке с бюстгальтером наружу. В таком пикантном виде 33-летняя Ирина Шейк обнималась со своим агентом Али Кавусси.

Снимком с близким другом звезда поделилась в своем "Инстаграме". В соблазнительном наряде манекенщица пришла к Кавусси на день рождения, который тот отметил 12 декабря.

Дерзкий разрез от бедра подчеркнул длинные ноги модели. Ирина Шейк собрала волосы в гладкий хвост и сделала вечерний макияж. Знаменитость призналась другу в самых нежных чувствах. "Есть друзья и есть семья. А бывает так, что друг становится семьей. Али, я люблю тебя и счастлива, что ты есть в моей жизни", – трогательно подписала совместный снимок звезда.

Кавусси поблагодарил подругу за поздравление. "Люблю тебя, сестренка", – ответил мужчина Ирине Шейк. Примечательно, что им не раз приписывали роман. Однако между моделью и агентом никогда не было любовных отношений.

Напомним, после развода с актером Бредли Купером Ирина Шейк недолго горевала в одиночестве. А недавно российская модель показала публике своего нового любовника. СМИ предполагают, что это британский фотограф Рован Папье. Они знакомы много лет, но, судя по всему, их отношения переросли из дружеских в нечто большее.