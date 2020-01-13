"Все это время я был геем": популярный актер сделал важное признание

Американский актер Ди Джей Куоллс признался в гомосексуальной ориентации. Громкое заявление он сделал в эфире шоу Джима Джефферса в Сан-Диего.
Позднее Куоллс подтвердил эту информацию в социальных сетях. "Да, я гей. Все это время был геем. Надоело беспокоиться о том, что люди подумают обо мне", – цитирует его телеканал "360".
Напомним, Куоллс приобрел известность благодаря ролям в телесериалах. Он сыграл в таких проектах, как "Во все тяжкие", "Клиника", "Теория большого взрыва", сообщает VSE42.ru.
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