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Открылось кровотечение: состояние изувеченной звезды "Дома-2" резко ухудшилось

Фото: Kozera/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Новость о том, что закладывающий за воротник любовник Алены Рапунцель часто поднимает руку на женщин, стала для многих шоком. Кирилл Кондратьев считает себя медийной персоной и, казалось бы, должен подавать пример. Однако его бывшая сожительница рассказывает шокирующие вещи.
прочитано 1421 раз

Как оказалось, под воздействием алкоголя Кирилл регулярно избивал Анастасию и портил ее вещи. "Он меня бил до синяков под глазами, и всего его друзья знают об этом, – рассказала девушка. – Он закрывал меня на балконе и даже испражнялся на диван. А еще обещал слить в Сеть наше хоум-видео, если я публично расскажу про его долги".

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Истязания сказались на здоровье звезды "Дома-2" – ее состояние резко ухудшилось. "Я это так не оставлю, – заверила мать Анастасии. – У меня ребенок на десять килограммов похудел, на нервной почве менструация по второму разу пришла!"

Кровотечение обильное, чего раньше не бывало. А у живущей уже три года на скромные доходы матери Насти даже на еду деньги есть не всегда, не говоря уже про дорогие прокладки!

"То, что он грозится выложить домашнее видео – да пусть выкладывает. Только моей дочери рекламу сделает", – сказала мать Анастасии. 

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Публикация от Алена Рапунцель (@alenatoffi_official)

Настя не может простить любовнику не только издевательств, но и оскорблений ее сына. "Он говорил гадости про моего мальчика... Что не может с ним жить, мол, он его бесит, его крики и плач раздражают", – цитирует несчастную девушку журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".

Автор: 10 января 2020, 10:40
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Идите на№%р со своей рапунцель обоссаной
Гость
Ответить
А что, у борделя Дом 2 тоже есть звезды, а я думал, что только п...ды!
1

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