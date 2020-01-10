Открылось кровотечение: состояние изувеченной звезды "Дома-2" резко ухудшилось

Как оказалось, под воздействием алкоголя Кирилл регулярно избивал Анастасию и портил ее вещи. "Он меня бил до синяков под глазами, и всего его друзья знают об этом, – рассказала девушка. – Он закрывал меня на балконе и даже испражнялся на диван. А еще обещал слить в Сеть наше хоум-видео, если я публично расскажу про его долги".
Истязания сказались на здоровье звезды "Дома-2" – ее состояние резко ухудшилось. "Я это так не оставлю, – заверила мать Анастасии. – У меня ребенок на десять килограммов похудел, на нервной почве менструация по второму разу пришла!"
Кровотечение обильное, чего раньше не бывало. А у живущей уже три года на скромные доходы матери Насти даже на еду деньги есть не всегда, не говоря уже про дорогие прокладки!
"То, что он грозится выложить домашнее видео – да пусть выкладывает. Только моей дочери рекламу сделает", – сказала мать Анастасии.
Настя не может простить любовнику не только издевательств, но и оскорблений ее сына. "Он говорил гадости про моего мальчика... Что не может с ним жить, мол, он его бесит, его крики и плач раздражают", – цитирует несчастную девушку журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".
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