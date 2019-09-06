"Мое предназначение – быть мамой": Ковальчук о рождении второго ребенка

Юлия Ковальчук воспитывает дочь от Алексея Чумакова. Маленькой Амелии нет еще и двух лет, но певица заявила, что хочет родить еще.

После появления на свет дочери Амелии Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков много времени проводят в Испании. Там у супругов собственные апартаменты. Артисты убеждены, что для малышки невероятно полезен местный климат. В отличие от многих коллег по отечественному шоу-бизнесу, Чумаков и Ковальчук не перегружают дочку занятиями.

"Она прекрасно рисует, танцует, плавает, поет, ей все это нравится. Пусть наслаждается. Амелия на родном языке еще не говорит целыми предложениями, ей ведь всего год и десять месяцев. Хотя может неожиданно для всех нас идеально произнести какое-нибудь сложное слово. Каждый день выдает что-то новое – только и успеваем записывать в наш дневник", – похвалилась Юлия Ковальчук.

Супруги не намерены останавливаться на одном ребенке. "Даст Бог, в скором времени у нее появится сестренка или братик. Сейчас я просто уверена, что мое женское предназначение – быть мамой. Не просто дать свет новой душе, а вместе с ней проживать каждую минутку, учиться, развиваться и мудреть", – цитируют певицу "7 Дней".

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе более десяти лет. Несмотря на внушительный срок, певица не скрывает, что у них все еще бывают столкновения и ссоры по разным причинам. "Нет, мы не идеальная семья, и у нас случаются недопонимания", – призналась артистка. Однако вдаваться в подробности она не стала. Певица рассказала о правилах, которых они с мужем придерживаются во время конфликтов: не уходить из дома и не срывать злость на ребенке. По признанию Юлии Ковальчук, они с Алексеем Чумаковым не ругаются слишком сильно потому, что могут идти на компромиссы.