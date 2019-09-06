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Шоу-бизнес

"Мое предназначение – быть мамой": Ковальчук о рождении второго ребенка

Юлия Ковальчук. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук воспитывает дочь от Алексея Чумакова. Маленькой Амелии нет еще и двух лет, но певица заявила, что хочет родить еще.
прочитано 1530 раз

После появления на свет дочери Амелии Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков много времени проводят в Испании. Там у супругов собственные апартаменты. Артисты убеждены, что для малышки невероятно полезен местный климат. В отличие от многих коллег по отечественному шоу-бизнесу, Чумаков и Ковальчук не перегружают дочку занятиями.

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 Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

"Она прекрасно рисует, танцует, плавает, поет, ей все это нравится. Пусть наслаждается. Амелия на родном языке еще не говорит целыми предложениями, ей ведь всего год и десять месяцев. Хотя может неожиданно для всех нас идеально произнести какое-нибудь сложное слово. Каждый день выдает что-то новое – только и успеваем записывать в наш дневник", – похвалилась Юлия Ковальчук.

Супруги не намерены останавливаться на одном ребенке. "Даст Бог, в скором времени у нее появится сестренка или братик. Сейчас я просто уверена, что мое женское предназначение – быть мамой. Не просто дать свет новой душе, а вместе с ней проживать каждую минутку, учиться, развиваться и мудреть", – цитируют певицу "7 Дней".

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе более десяти лет. Несмотря на внушительный срок, певица не скрывает, что у них все еще бывают столкновения и ссоры по разным причинам. "Нет, мы не идеальная семья, и у нас случаются недопонимания", – призналась артистка. Однако вдаваться в подробности она не стала. Певица рассказала о правилах, которых они с мужем придерживаются во время конфликтов: не уходить из дома и не срывать злость на ребенке. По признанию Юлии Ковальчук, они с Алексеем Чумаковым не ругаются слишком сильно потому, что могут идти на компромиссы.

Автор: 6 сентября 2019, 16:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась красавица Юлия Ковальчук

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