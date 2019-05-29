Юлия Ковальчук повергла в шок внезапным заявлением
Девушка сфотографировалась на фоне небольших скал и моря. Она максимально естественна в кадре: без макияжа, с растрепанными волосами, в серой спортивной толстовке.
Певица вспомнила о совместной жизни с Алексеем Чумаковым. Девушка призналась, что постоянно мучила супруга желанием жить в одном ритме: она хотела рано вставать, отправляться на прогулку, быть в вечном движении.
Только спустя время Юлия осознала ошибку и пожалела о том, что вела себя так эгоистично. Светская львица научилась отдыхать в одиночестве в своем ритме, а Алексея больше не стремится выдернуть из кровати ни свет, ни заря, сообщает "Экспресс газета".
"По-моему, лохматое утро выглядит именно так", – добавила под снимком Ковальчук.
Поклонники не оставили без внимания рассуждения артистки. Многие признались, что до сих пор поступают так же. Кто-то спросил, как с этим бороться. Нашлись и те, кто оправдал необдуманное поведение звезды. "Это было давно!" – отметил подписчик.
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