Замаскированную Пугачеву сняли в аптеке возле "Виагры"

В Сети появилась фотография Аллы Пугачевой, сделанная в одной из аптек. Примадонну узнали, несмотря на тщательную маскировку.

Знаменитости, несмотря на статус и возможности, тоже люди. И как все люди ходят в аптеку. Но чтобы не привлекать повышенного внимания общественности, предпочитают маскироваться. Кто-то надевает невзрачные наряды, кто-то прячется в шляпы и парики. Есть те, кто предпочитает солнцезащитные очки.

Примадонна появилась в одной из аптек в черных очках. Работники ее узнали и попросили сфотографироваться. В одном из аккаунтов социальной сети Instagram, посвященном Алле Пугачевой, появился снимок, на котором та запечатлена в окружении сотрудников аптеки.

Комментаторы не поскупились на отзывы. Пока одни нахваливали доброту Примадонны, не отказавшую сфотографироваться с простыми людьми (согласитесь, не каждый артист захочет сниматься вне рабочего времени), другие с интересом разглядывали фон, на котором был сделан кадр. Особо наблюдательные пользователи умудрились разглядеть на полке неподалеку от Аллы Пугачевой упаковки с "Виагрой".

Отметим, что Примадонна не из тех чванливых звезд, которые по любому поводу прибегают к помощи своей свиты. Артистка не видит ничего зазорного в том, чтобы самой сходить в продуктовый магазин. В прошлом году в Сети бурно обсуждалась фотография Аллы Пугачевой, сделанная в одном из самых бюджетных маркетов страны. Говорят, в "магазин для бедных" (почему-то именно так его обозвали интернет-пользователи) артистка зашла в сопровождении своих малолетних детей Гарри и Лизы.