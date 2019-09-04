Евгения Брик принесла жертву ради мужа

3 сентября звезде театра и кино исполнилось 38 лет. Но Брик пришлось отказаться от празднования торжества и перенести его на другой день.
Поводом для этого послужила премьерный показ "Одессы". Огромное количество гостей, коллеги и друзья, пришли поздравить Твордовского с его успехом.
"Волнение двойное и пульс зашкаливает! Но сегодня день рождения не праздную, сделаю это позже. Считаю, что у нас получилась очень искренняя, глубокая история про любовь, про страхи, про преодоление себя в экстремальных ситуациях. И я надеюсь, что зрители сумеют прочувствовать кино и впустить его в себя", – высказалась Брик.
Отметим, сюжет фильма основан на детских воспоминаниях режиссера. Там подробно рассказывается о жизни тех лет, о вспышке холеры в его родном и любимом городе.
Тем временем, главная роль досталась именно супруге Валерия. По словам Евгении, самым сложным для нее оказалось сыграть женщину, которая не любит своего мужа.
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