Оля ему устроит: пьяный муж Рапунцель обещал массаж чужой невесте

Супруг звезды телестройки – Ольги Рапунцель – Димитрий Дмитренко выступил с речью на лобном месте. Он заявил, что участник шоу "Дом-2" Евгений Ромашов поступает не как мужчина.
"Зачем ты используешь девушку? Если не любишь ее, если она не нужна тебе? Тогда отпусти ее, другой мужчина сделает ее счастливее", - отчитывал Дмитренко Ромашова.
По словам супруга Рапунцель, Евгений бьет свою возлюбленную Юлию, девушка покрыта синяками и ссадинами. "Он ее бьет постоянно и почвенно и беспочвенно. Юлька – она, как тумбочка, забитой девочкой стала", – продолжил Дмитрий.
После Дмитренко предложил новеньким участникам присмотреться к Белой. Участник шоу "Дом-2" считает, что Юлии нужен другой мужчина.
Также Дмитрий сказал, что купит побитой невесте Ромашова абонемент в спа, мол, пусть отдохнет страдалица. Другие жители реалити-шоу "Дом-2" справедливо отметили, что Дмитренко надо отправлять на расслабляющий массаж не Белую, а жену – Рапунцель. К слову, поклонники телестройки решили, что избранник Ольги просто-напросто пьян.
"Дмитренко– ПЬЯН! И это не надо показывать на ТВ(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Димка подбухнул))))", "Он бухой???", "Оля сейчас сделает спа ему", – рассуждают поклонники "Дома-2".
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