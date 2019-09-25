Серябкина среди ночи потревожила сон известного режиссера

Вокалистка стала участницей провокационного шоу. Ольге Серябкиной пришлось разыграть режиссера и художественного руководителя детского киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского.

Вокалистка посетила студию ютуб-шоу Comment Out, которое выходит на канале "Чикен Карри". В рамках проекта Ольге Серябкиной необходимо было выполнить задание.

Артистке пришлось звонить режиссеру Борису Грачевскому и петь ему дифирамбы. Комплимент, который надо было произнести Серябкиной, был крайне двусмысленный.

Отказаться от выполнения условий Ольга не могла. За несогласие Серябкину ожидало наказание под названием "Нетрадиционный Тур де Франс": сесть на велосипед без седла и крутить педали 30 секунд.

В итоге певице пришлось набрать номер Грачевского. Как оказалось, вокалистка своим звонком потревожила спокойный сон руководителя детского киножурнала. Борис сообщил, что гостит во Владивостоке, поэтому у него уже два часа ночи. Несмотря на позднее время, режиссер согласился выслушать девушку.

"Меня зовут Оля Серябкина, я певица и очень хотела рассказать, что вы великий человек. Я всегда восхищалась вашим творчеством. И я абсолютно уверена, что вы достойны, чтобы про вас сняли потрясающий документальный фильм. Такой же фильм, как про Майкла Джексона: "Покидая Ералаш", – зачитала текст задания певица.

Режиссер не смог сдержать эмоций от услышанного. Он засмеялся в трубку. "Вы считаете, что я такой же педофил, как Майкл Джексон?", - не растерялся Борис Грачевский.

Серябкиной пришлось оправдываться. Вокалистка отметила, что так никогда не думала. Мол, она просто считает документальную картину о Джексоне очень хорошей. После этого, разнервничавшись, Ольга Серябкина поспешила попрощаться с собеседником и бросила трубку.

Отметим, что в тексте, который озвучивала Ольга Серябкина в момент беседы с режиссером, содержалась отсылка к документальной картине 2019 года "Покидая Неверленд". Фильм посвящен мужчинам Уэйду Робсону и Джимми Сейфчаку, которые утверждают, что, будучи детьми, подверглись сексуальному насилию со стороны американского певца Майкла Джексона.