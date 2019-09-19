"Есть проблема": Серябкина сделала откровенное признание о наркотиках

"Я никогда не могу отследить этот момент. Мне иногда кажется, что это не я. Я вроде написала, а потом такая думаю: "Ого!" Ты не думаешь мозгом. Ты как будто… Знаешь, когда бабочки в голове", – откровенно поделилась Ольга Серябкина с Ютуб -каналом "Ходят слухи".
По совам Серябкиной, для творческого подъема ей не нужен допинг. Она не употребляет алкоголь и наркотики.
"У меня есть проблема с тем, что… Ну… в смысле проблема с тем, чтобы юзать (употреблять – прим. ред.). Для того, чтобы написать текст, я должна проснуться, налить чашку кофе и сесть писать. Когда ты утором очень свежий, ты еще не устал, тебе никто не испортил настроение, ты еще нигде не был", – подчеркнула певица.
Ольга отметила, что именно такие моменты считает идеальными для написания текстов. Вокалистка отметила, что творить ночью с сигаретой и стопкой алкоголя можно только в кино.
Напомним, как писали "Дни.ру" ранее певица Наргиз, которая летом покинула музыкальный лейбл MALFA, рассказала, что продюсер Максим Фадеев не принимает решения в коллективе. Якобы компанией "рулит" его подопечная Ольга Серябкина, которая "выживает" неугодных артистов.
"Тексты воспринимались только те, которые пишет Серябкина и я, являясь практически 50-летней бабушкой, которая читает и пишет тоже, для меня эти тексты были просто нелепостью. Каждый раз, когда я предлагала переделать текст, это все сопровождалось жутким скандалом", – ранее говорила певица Наргиз в интервью. Ольга Серябкина это заявление бывшей коллеги высмеяла.
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