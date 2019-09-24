Оплеванная Волочкова у церкви проболталась о беременности

Знаменитая танцовщица Анастасия Волочкова в подробностях рассказала о беременности. Она каждый день обращалась к Богу, чтобы роды прошли благополучно.

Анастасия поделилась воспоминаниями о том, как ждала появления на свет дочери Ариадны. Оказалось, беременность вовсе не мешала артистке заниматься балетом: она ни на день не прекращала тренировки.

Усердную работу Волочкова совмещала с постоянными обращениями к Богу. "Каждый день молилась в храмах и монастырях", – написала она на своей странице в "Инстаграме". Текст танцовщица сопроводила фотографией на фоне церкви.

Балерина заявила, что чувствует себя очень счастливой матерью. "Я горжусь тем, что Ариадна продолжает род Волочковых. Помолитесь и обо мне, если можете", – заключила она.

Искренний и проникновенный текст Волочковой о материнстве и Боге некоторые пользователи восприняли с негативом. "Настя, вы про рождение дочериговооите о каком то счастье, а она с вами по чему-то не живет!!! Лукавите!!! Дочка вам помеха, для ваших удовольствий (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – врезал ей один из комментаторов. "Родить дело не хитрое, а вот воспитать...воспитывает Аришу папа,а мама...увы", – упрекнул танцовщицу другой.

Народ буквально оплевал Волочкову: "У шпагатовны нужно отбирать телефон. Снова понесло! Дочь не во время экзерсиса хоть родила?"

Напомним, что 23 сентября Ариадна отметила день рождения. Как писали "Дни.ру", Волочкова опубликовала поздравление дочери на своей странице в "Инстаграме".