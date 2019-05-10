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Шоу-бизнес

"Они всегда рядом": Катя Лель снова заговорила об НЛО

Катя Лель. Фото: www.globallookpress.com
Популярная исполнительница поделилась со своими подписчиками видеодоказательством существования внеземных форм жизни. По словам Лель, существа с других планет всегда рядом. 
прочитано 1377 раз

Некогда известная певица Катя Лель продолжает развивать тему о пришельцах. Ранее она заявляла, что побывала в плену у представителей внеземной цивилизации. Сейчас исполнительница выложила пост в Instagram, уверяя, что видела НЛО снова.

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Лель опубликовала видео, на котором по небу движутся две светящиеся точки. Съемку певица вела вместе со своей десятилетней дочерью Эмилией Кузнецовой с балкона своего номера в Кисловодске. Обращаясь к дочке, Катя Лель воскликнула: "Эми. Их две. Раз-два!".

В беседе с Teleprogramma. ru певица отметила, что Эмилия первая заметила "точки". "Эми первая заметила на балконе в Кисловодске. Они всегда рядом", – заявила популярная исполнительница.

Ранее Катя Лель сделала шокирующее заявление в эфире "Нового радио". Звезда рассказала, что в 16 лет видела инопланетян. По словам певице, ее похитили на корабль, а затем вернули на Землю, после чего у нее пропало несколько зубов.

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Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial)

После того, как в ее городе Нальчике люди узнали, что у нее был контакт с внеземной цивилизацией, ее начали преследовать уфологи. Катя уехала в Москву. После общения с пришельцами она обрела дар читать мысли других людей, а также сочинять музыку, утверждала певица.

10 мая 2019, 12:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездная тайная вечеря Кати Лель

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комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Голос Либеральной Мысли
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Первая волна наблюдений
«То ли от страха, то ли подсознательно Пьер попытался вступить с ними в разговор, но в ответ на свое обращение услышал какие-то прерывистые, совершенно нечленораздельные звуки. Решив, что над ним шутят, он попытался подыграть незнакомцам и спросил, не являются ли они инопланетянами.»
«И в этот момент Пьер увидел за деревьями отливающие металлическим блеском пироги, окутанные светящимся облаком. Таинственные существа молча сели в них, после чего странные аппараты медленно поднялись в небо…»

Организатор встречи и руководитель одной из крупнейших негосударственных французских организаций, занимающихся вопросами НЛО, Жерар Леба, заявил, что исследования подобных явлений необходимы, так как для 25 процентов всех феноменов, происходящих на территории страны, так и не нашлось объяснения.
По словам Леба, сообщения об НЛО поступают не только от очевидцев. Их также регистрируют технические устройства, например, радары. Они фиксируют перемещения в атмосфере объектов, движущихся порой со скоростью до 10 тысяч километров в час и способных в полете изменять курс на 90 градусов. С помощью двигателей, производимых на Земле, такое невозможно.
В 1952-54-е годы по Франции прокатилась первая мощная волна наблюдений НЛО. Один из наиболее интересных контактов с пришельцами в этот период произошел в сентябре 1954 года.

Примерно в одиннадцать часов вечера Мариус Девиль, житель деревни Карубль, услышал за окном яростный лай своей собаки. Мариус взял фонарь, вышел на улицу и стал всматриваться в темноту. Заметив на проложенных в нескольких десятках метрах от его дома железнодорожных путях какой-то огромный темный предмет, он включил фонарь, чтобы рассмотреть его получше, и тут же увидел прямо перед собой двух карликов в блестящих облегающих скафандрах.
Девиль от неожиданности направил луч фонаря одному из пришельцев в лицо. В ответ, практически мгновенно, из темного предмета, стоящего на рельсах, в его сторону ударил более мощный луч света, после чего Девиль понял, что его парализовало!
Способность двигаться Мариус вновь обрел только после того, как инопланетяне вернулись в НЛО, и тот почти бесшумно поднялся в воздух и исчез в темном небе.
Утром прибывшие на место происшествия жандармы обнаружили на железнодорожных шпалах внушительные вмятины. Впоследствии специалисты установили, что масса объекта, стоявшего на них, превышала 30 тонн!
<цензура>

P/S/
Кто нибудь помнит эту историю, как три инопланетянина у одного фермера лазером подстреливал куриц и те падали бездыханными, а потом они брали из за лапы и кидал в НЛО.
У инопланетянин были большие миндалевидные карие глаза.
Этот француз ничего не мог поделать они такие наглые.
Гость
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Кто как может дает о себе знать, лелька,прошка,цимбалючка да еще половина невостребных певичек и артисток.
шо, опять?
Ответить
Закусыать надо, Катя. Зубы береги :)
Снегурочка
Ответить
Голос Либеральной Мысли
Лелечку надо спасать.
Может, помолитесь за её душу?
Увезут землянку на Альфа Центавру, кто полетит её выручать.
Полетят спасать Бузиха,Цымба и иже с ними, те, кого лечить давно пора в психушке.
Голос Либеральной Мысли
Ответить
Фермер Морис Массе натолкнулся на приземлившееся «яйцо» и маленьких человечков, берущих образцы урожая лаванды, во французской провинции Валенсоль в июле 1965 года. Картина Роя Сэндбаха.

Контакты
Активность НЛО во Франции составляет примерно 400 случаев в год, относящихся ко всем категориям, хотя контактов ТК4 известно относительно немного. Отчасти это объясняется недоверием во многих кругах к внеземной гипотезе и нежеланием очевидцев подвергаться регрессионному гипнозу.
Во Франции известен и ряд классических случаев. Приземление в Валенсоле в июле 1965 года стало одним из первых контактов, считающихся замаскированным похищением. Все, что очевидец смог осознанно вспомнить, — это посадка аппарата яйцевидной формы, управляемого маленькими существами, которых он застал берущими образцы урожая лаванды и которые лишили его сознания лучом света. Имелись также признаки провала во времени и более глубинных воспоминаний, которые не были выявлены путем гипнотической регрессии. Относительно некоторых случаев волны 1954 года также имелись подозрения в провалах во времени и замаскированных похищениях.

Случай с приземлением НЛО в Провансе в январе 1981 года. Другой яйцевидный объект якобы оставил кольцо на поверхности земли, а взятые учеными образцы указывали на следы радиационного поля, величина которого согласовывалась с научным экспоненциальным законом распада, — данные, которые невозможно подделать. Тем не менее французское уфологическое сообщество, проанализировавшее действия GEPAN, нашло, что результаты исследования неубедительны и само наблюдение вызывает подозрения.

Заслуживающий внимания инцидент произошел 2 сентября 1990 года, когда летевший из Страсбурга пассажирский «Боинг-727» встретил по пути источник света, зафиксированный бортовым радаром, несшийся со скоростью около 7000 километров в час и издававший некое подобие маскировочного сигнала, временно ослепившего наземный радар, располагавшийся по пути его следования.

Волны и спецзоны
Наиболее крупной волной во Франции явились события с сентября по ноябрь 1954 года. Хотя эта волна прокатилась по всей Европе, более трех четвертей случаев пришлось на Францию. Во время этой волны пришельцев впервые видели многочисленные очевидцы, а не отдельные сомнительные контактеры, рассказывавшие о космических путешествиях. Вслед за волной 1954 последовали и другие, хотя и намного менее интенсивные; одна из них имела место в 1977 году. Одна из наиболее активных спецзон в стране находится на юго-востоке Франции, севернее Марселя. Именно здесь произошел случай в Транс-эн-Прованс. В городе Драгюнан и на близлежащем холме Ле Мальмон (буквально «злая гора») много раз видели огни и фигуры пришельцев. Более того, история паранормальных явлений в этой округе уходит корнями в глубь веков, что служит одним из характерных признаков спецзоны.

Адреса уфологических организаций
Lumieres dans la nuit, 5 rue Lamartine, 91220, Betigny sur Orge, France.

Phenomena, PB 324 13611, Aixen-Provence, France. Project Becassin
(компьютерная база данных), 54 Allee des Grand Bois 33170, Gradignan, France.
<цензура>

П.С.
НЛО серебристые яйцевидной формы, высадятся скоро на Байконуре.
Люди вступят в контакт с ними, и войдут в эти НЛО лечиться, а выйдут Зомби.
(из предсказаний отрока Вячеслава)
Таня
Ответить
💋💋💋 Uщy мyжuka, тyпо пoтpaхaтbcя. Вот такое сообщение ты получишь посетив этот ресурс
➜ sᵀripchat.ooo
Голос Либеральной Мысли
Ответить
Гость
А почему она до сих пор не в психушке?!
Лелечку надо спасать.
Может, помолитесь за её душу?
Увезут землянку на Альфа Центавру, кто полетит её выручать.
Голос Либеральной Мысли
Ответить
Гость
А почему она до сих пор не в психушке?!
В оживленном районе Лондона парил удивительный НЛО
Житель Лондона, возвращаясь домой с работы, стал очевидцем появления корабля пришельцев, который парил в Дагенхеме. Данный инцидент имел место 23 сентября 2017 года. В последнее время в научном мире наблюдается активизация представителей внеземных цивилизаций, которых замечают в разных уголках земного шара, даже после природных катаклизмов.
По словам очевидца происшествия, он заметил странный объект в небе. Остановившись, британец решил запечатлеть на камеру странный корабль инопланетян. Летающая тарелка пришельцев хаотично летала по небу.
<цензура>
***
В высказываниях Вернера фон Брауна, который утверждал, что последним спектаклем для человечества будет именно инопланетное вторжение.
Своей соратнице и помощнице он говорил: "Запомни, девочка, запомни: последняя карта Америки - это инопланетяне. Будущим поколениям внушат, что мы, земляне, должны строить военные межпланетные базы для защиты Земли от инопланетян. И еще, запомни, что все это ложь».

Об этом говорил и святой старец Гавриил Ургебадзе: "У дьявола есть 666 капканов. Во времена антихриста люди будут ждать спасения из космоса. Это будет самой большой уловкой дьявола. Человечество будет просить помощи у инопланетян, не ведая, что они суть - демоны".
<цензура>
Голос Либеральной Мысли
Ответить
Гость
А почему она до сих пор не в психушке?!
Раньше, я думал НЛО в виде Юлы летает за счет бешеного вращения чашки тарелки. По принципу гироскопа. Но оказалось это совсем не так. А что то другое.
Намного сложнее и технически недоступно современному разуму.
Рядом с НЛО компас бешено крутится, там такие магнитные поля, что вам может и психику повредить, и даже воспламенить вашу одежду и вас самих как в микроволновой печи зажарить заживо.
Многие контактеры заканчивают в пихушке, или кончают жизнь самоубийством.
Они в вас засандалят Чип и будут вас контролировать.
Гость
Ответить
Совсем плохая.
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