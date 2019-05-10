"Они всегда рядом": Катя Лель снова заговорила об НЛО
Некогда известная певица Катя Лель продолжает развивать тему о пришельцах. Ранее она заявляла, что побывала в плену у представителей внеземной цивилизации. Сейчас исполнительница выложила пост в Instagram, уверяя, что видела НЛО снова.
Лель опубликовала видео, на котором по небу движутся две светящиеся точки. Съемку певица вела вместе со своей десятилетней дочерью Эмилией Кузнецовой с балкона своего номера в Кисловодске. Обращаясь к дочке, Катя Лель воскликнула: "Эми. Их две. Раз-два!".
В беседе с Teleprogramma. ru певица отметила, что Эмилия первая заметила "точки". "Эми первая заметила на балконе в Кисловодске. Они всегда рядом", – заявила популярная исполнительница.
Ранее Катя Лель сделала шокирующее заявление в эфире "Нового радио". Звезда рассказала, что в 16 лет видела инопланетян. По словам певице, ее похитили на корабль, а затем вернули на Землю, после чего у нее пропало несколько зубов.
После того, как в ее городе Нальчике люди узнали, что у нее был контакт с внеземной цивилизацией, ее начали преследовать уфологи. Катя уехала в Москву. После общения с пришельцами она обрела дар читать мысли других людей, а также сочинять музыку, утверждала певица.
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