У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родится сын

Именно так считает ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова. Ведунья узнала, что тринадцатую годовщину свадьбы Федору Бондарчуку и Паулине Андреевой отметить не суждено.
"Есть вероятность развода, либо после этого периода их отношения станут скорее дружескими, чем любовными. Они разъедутся в разные дома, но общение будут поддерживать", – говорит ясновидящая.
Между тем пока у новоиспеченных супругов все отлично. Как говорит Ахметжанова, вскоре новобрачные обзаведутся новой жилплощадью: купят два дома и квартиру. После Федор и Паулина станут родителями.
"Что же касается деторождения, то паре написано по карме иметь одного ребенка и, возможно, родится мальчик. Но в данный момент Паулина про это не думает", – делится шаманка.
Кажетта Ахметжанова добавила, что Бондарчук и Андреева, вероятнее всего, были знакомы в прошлой жизни и даже были связаны дружескими узами. "Мне духи говорят, что их встреча в нашем мире неслучайна. Здесь им Вселенная дала возможность еще раз соединиться", – цитирует ясновидящую WomanHIT.ru.
Накануне, 17 сентября, Федор Бондарчук и Паулина Андреева организовали торжество, посвященное их бракосочетанию. По некоторым данным, влюбленные, которые вместе уже три года, оформили отношения 1 сентября, но только сейчас решили отпраздновать.
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