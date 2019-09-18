У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родится сын

Не успела отгреметь свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой, как заговорили о дальнейшей судьбе новой ячейки общества. Есть мнение, что брак знаменитостей продержится не более 12 лет.

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