Увиденное на свадьбе Бондарчука и Андреевой вызвало шок

Приглашенные на свадьбу Бондарчука и Андреевой до последнего не знали, где именно пройдет торжество. Сначала появилась информация, что это старинный дом Беггровых на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Интерес вызвал интерьер на мероприятии. Внутри, по данным источников, "черная стена, свечи и красная занавеска". А из дома выкатили этажерку со странными черными вазами, похожими на погребальные урны.
Шокировало не только эпатажное оформление свадьбы Бондарчука и Андреевой, но и странная схожесть с недавним торжеством Ксении Собчак и Константина Богомолова. Так, красно-черное оформление было замечено в грузовой машине, а внутрь заносили черные кресла и даже комод.
"Внутри все, по многим признакам, будет в черно-красных тонах. Неужели позаимствовали идею у Собчак с Богомоловым? Вроде сегодня не пятница, 13-е, а вторник, 17-е", – с иронией отметил автор статьи в "Московском комсомольце". Позже стало известно, что свадьба Бондарчука и Андреевой перенесена в Юсуповский дворец на набережной реки Мойки.
Как писали "Дни.ру", на свадьбу режиссера и актрисы приглашены только самые близкие и друзья – порядка 200 человек. Напомним, о романе Паулины Андреевой и Федора Бондарчука впервые заговорили летом 2016 года, когда они вместе появились на "Кинотавре".
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