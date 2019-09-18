Андрееву засняли в расстегнутом платье после свадьбы с Бондарчуком

Накануне, 17 сентября, Федор Бондарчук и Паулина Андреева организовали торжество, посвященное их бракосочетанию. По некоторым данным, влюбленные, которые вместе уже три года, оформили отношения 1 сентября, но только сейчас решили отпраздновать. В отличие от Ксении Собчак и Константина Богомолова, они решили не устраивать из важного события балаган и предпочли конфиденциальность.
Журналисты еле разузнали подробности. Как утверждает телеграм-канал "Закулиска", церемония состоялась в Юсуповском дворце, праздник – на Невском проспекте. Развлекали гостей Сергей Мазаев с группой "Моральный кодекс", Светлана Лобода и другие артисты. Продюсер Александр Роднянский показал для молодоженов фрагмент программы "Кино в деталях", где Андреева и Бондарчук впервые встретились. Говорят, все плакали – искренне и с умилением.
Для самого важного дня Федор Бондарчук выбрал классический смокинг, а Паулина Андреева – платье от Maison Bohemique жемчужного цвета. Актриса предпочла наряд с короткой юбкой. В распоряжении "Mash на Мойке" оказалось короткое видео, на котором новоиспеченные супруги идут к автомобилю в 03:12 – по всей видимости, после торжества.
В ролике можно рассмотреть несколько помятую невесту в расстегнутом на спине платье. Ее наряд дополнили туфли на шпильках, подчеркивающие длинные ноги, и элегантная укладка. Говорят, на празднике было порядка 200 гостей и ни один не обнародовал фото или видео. Об этом друзей просили новобрачные. По некоторым данным, гостей на свадьбу доставляли на специализированных автобусах.
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