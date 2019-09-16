"Могу сказать только одно": коллега прервала молчание о Заворотнюк

Об Анастасии Заворотнюк высказалась Ольга Прокофьева. Актрисы вместе играли в комедийном сериале "Моя прекрасная няня".

Вот уже несколько недель в СМИ муссируются данные о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Сначала мало кто верил в их правдивость. Однако 13 сентября появились очень тревожные сообщения, и поклонники всерьез обеспокоились. А отечественные знаменитости в социальной сети "Инстаграм" начали писать слова поддержки в адрес Заворотнюк.

Журналисты буквально бомбардируют близких, родных и коллег артистки, чтобы узнать подробности. Они дозвонились до актрисы Ольги Прокофьевой. С Анастасией та играла в комедийном сериале "Моя прекрасная няня", после выхода которого на экраны обе проснулись знаменитыми. Ольга воплотила образ вредной, но наивной Жанны Аркадьевны.

"Могу сказать только одно: постарайтесь оставить семью в покое. Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы она (семья. – Прим. ред.) хотела, она бы все рассказала. У них политика, как у родных Веры Глаголевой. Они хотят оставить все внутри семьи", – цитирует Прокофьеву "360".

Ранее стало известно об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, у артистки развились полиорганная недостаточность и пневмония. Якобы последняя стала следствием использования аппарата искусственной вентиляции легких. Звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" остается в коме. Говорят, частный медцентр, где находится Заворотнюк, два дня назад прекратил ее интенсивную терапию.