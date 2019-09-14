Частично парализовало: новые данные о состоянии Анастасии Заворотнюк

Врачи диагностировали у звезды парез правой части тела, который развился на фоне тяжелой болезни. У Анастасии Заворотнюк поражена правая рука. Сообщает "телеграм"-канал "Mash".
Отметим, что парез или неполный паралич – это неврологический синдром, при котором происходит снижение силы в мышцах. Возникновение патологии диагностируется на фоне поражения двигательного пути нервной системы.
Нейрохирурги рассматривают возможность операции, однако любое вмешательство в ослабленный организм может быть опасно. По некоторым данным, Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому.
Напомним, у актрисы диагностировали рак мозга четвертой стадии. Артистка лечилась в Европе. Ей провели курс химио– и лучевой терапии, но нужного эффекта это не дало. Состояние ее только ухудшилось: опухоль дала метастазы.
Накануне, звезду сериала "Моя прекрасная няня" доставили из Польши в Москву, в реанимацию одной из клиник столицы. По словам специалистов, Анастасия Заворотнюк была в неконтактном состоянии: отсутствие сознания, сбитое дыхание и плохо прощупываемый пульс.
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