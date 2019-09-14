Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в одной из столичных клиник под вымышленной фамилией. Артистка борется за жизнь. Доктора оценивают состояние Анастасии Заворотнюк как очень тяжелое.
Ранее СМИ сообщали, что актрисе хотят провести операцию, однако консилиум врачей опасается, что ослабленный организм знаменитости не перенесет нагрузки. Медики приняли решение ввести Анастасию Заворотнюк в состояние искусственной комы. Сообщает Телеграм-канал "112".
Напомним, у актрисы диагностировали рак мозга четвертой стадии. По некоторым данным, онкологию у звезды обнаружили год назад, вскоре после того, как она родила дочь Милу.
Анастасия Заворотнюк лечилась за рубежом, однако терапия не принесла результатов. Накануне звезду популярного сериала вертолетом доставили в Москву из Польши, у нее начался отек мозга.
Сейчас рядом с Анастасией Заворотнюк ее муж – фигурист Петр Чернышев. Он отказался от работы в ледовом шоу, чтобы все время проводить с избранницей. Спортсмен поддерживает супругу в борьбе с ужасным недугом. Отметим, что официальный представитель опровергает информацию о госпитализации Анастасии Заворотнюк.
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