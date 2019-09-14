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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com.
Врачи опасаются за жизнь артистки. Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому.
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Звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в одной из столичных клиник под вымышленной фамилией. Артистка борется за жизнь. Доктора оценивают состояние Анастасии Заворотнюк как очень тяжелое.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Ранее СМИ сообщали, что актрисе хотят провести операцию, однако консилиум врачей опасается, что ослабленный организм знаменитости не перенесет нагрузки. Медики приняли решение ввести Анастасию Заворотнюк в состояние искусственной комы. Сообщает Телеграм-канал "112".

Напомним, у актрисы диагностировали рак мозга четвертой стадии. По некоторым данным, онкологию у звезды обнаружили год назад, вскоре после того, как она родила дочь Милу.

Анастасия Заворотнюк лечилась за рубежом, однако терапия не принесла результатов. Накануне звезду популярного сериала вертолетом доставили в Москву из Польши, у нее начался отек мозга.

Сейчас рядом с Анастасией Заворотнюк ее муж – фигурист Петр Чернышев. Он отказался от работы в ледовом шоу, чтобы все время проводить с избранницей. Спортсмен поддерживает супругу в борьбе с ужасным недугом. Отметим, что официальный представитель опровергает информацию о госпитализации Анастасии Заворотнюк.

14 сентября 2019, 10:32
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