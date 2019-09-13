Настрадавшаяся с Началовой Исаева в ужасе из-за случившегося с Заворотнюк

Сеть лихорадит от тревожных новостей об Анастасии Заворотнюк. Сегодня, 13 сентября, стало известно, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в реанимации одной из московских больниц. Якобы артистка в критическом состоянии – у нее начался отек мозга.
Между тем представители знаменитости с журналистами общаются неохотно. Новости о госпитализации опровергают, однако других подробностей о состоянии предположительно больной раком Анастасии Заворотнюк не дают.
Анна Исаева, которая много лет работала с ныне покойной певицей Юлией Началовой, прекрасно понимает пиар-директора звезды сериала. Она оправдывает коллегу, ведь еще недавно сама была на его месте и сильно настрадалась от обрывающих ее телефон журналистов.
"У нас была другая ситуация и нам никто не говорил, что это угрожает жизни. Я не знаю, в каком состоянии сейчас находится Настя, но мне очень жаль. Я не имею право судить о политике ее директоров. Могу сказать лишь то, что сижу в ужасе таком же, как и все", – сказала Анна Исаева.Напомним, ходят слухи, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга. По некоторым данным, онкологию у звезды сериала "Моя прекрасная няня" нашли более года назад. О страшном диагнозе Анастасия и ее муж узнали после рождения их общей дочери Милы.
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