"Неожиданный гость": Седокова удивила постельным фото

Анна Седокова не перестает удивлять подписчиков. В этот раз девушка выложила в своих сториз пост с изображением неожиданного гостя.

Непрошеный визитер явился в кровать телеведущей рано утром. Это отлично видно по смятым простыням и естественному освещению.

Мохнатое очарование влезло в постель знаменитости самостоятельно, чему Анна очень удивилась. Она назвала собаку "нежданным гостем". Кроме того, девушка с юмором отметила, что пушистый член семьи очень уж убедительно делает вид, что он здесь так и был и что тревожить его не стоит.

"Я же только на секундочку отошла", – шутливо посетовала Седокова, – "Вот теперь лежит и делает вид, что спит".

Отметим, что собаку Анна взяла из приюта. Девочка по кличке Маруся, которую забрали в 2017 году, очень напоминает представителя японской породы Шиба-ину или шиба-кэн. Эти животные были выведены на острове Хонсю и являются самыми маленькими из всех пород, выведенных исконно в стране Восходящего солнца.

Шиба-ину отличаются чистоплотностью и безоговорочной любовью к хозяину. Тем не менее, эти собаки частенько демонстрируют, что вполне себе самостоятельны и спокойно могут прожить и без своего обожаемого попечителя.

Сейчас дома у Анны небольшой зверинец. Самый старший из них – йоркширский терьер по кличке Булгаков или, как его ласково называют домочадцы, Буся.

Седокова в целом славится большой любовью к животным. Так чуть больше месяца назад звезда российского эфира выкладывала в своем микроблоге фотографию с пумой Месси. Ее спасла семья из пензы – у дикой кошки был диагностирован рахит.