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Шоу-бизнес

Отчаявшаяся Дженнифер Энистон купила себе нового бойфренда за бешеные деньги

Дженнифер Энистон. Фото: www.globallookpress.com
Актриса Дженнифер Энистон долгое время переживала развод со своим вторым супругом Джастином Теру. Наконец, она переболела и созрела для новых отношений.
прочитано 381 раз

Стало известно, что звезда обратилась за помощью в брачное агенство. За встречу с одним из претендентов звезда сериала "Друзья" заплатила 750 тысяч долларов.

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 Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон актриса

К слову, мужчине пришлось отдать ту же сумму. Агенство работает исключительно с состоятельными клиентами, поэтому финансовый аспект не составил вопросов.

Сразу после первого свидания, Энистон и таинственный незнакомец начали встречаться. Имя избранника Дженнифер предпочитает оставить в тайне. Единственное, что о нем известно – он мультимиллионер и очень далек от шоу-бизнеса.

Журналисты из австралийского издания NW смогли узнать, как мужчина относится к актрисе. По их данным, он мечтает прожить с ней всю оставшуюся жизнь.

Напомним, со вторым супругом – Джастином Теру звезда начала встречаться в мае 2011 года. Уже спустя два года актеры объявили о помолвке. Они не стали устраивать пышных церемоний, предпочли тихую свадьбу в своем поместье в Бель Эйр. Детей у Джастина и Дженнифер в этом браке не появилось. 

1 сентября 2019, 23:49
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Страшненькая! Богатая! Бездетная! На любителя ! Кому и кобыла невеста!
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