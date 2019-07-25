Энистон получила заманчивое предложение из России

Режиссер картины планирует выделить звезде сериала "Друзья" одну из главных ролей. Стас Борецкий считает, что Дженнифер Энистон может согласиться.
Артистке предстоит сыграть жену монаха. Как у принявшего постриг может быть супруга, режиссер не пояснил.
"Я хочу, чтобы она сыграла роль матушки – жены монаха-людоеда. Ее муж интересный персонаж, который делает добро для хороших людей, но ест плохих. По сценарию он будет охотится за киллером, которого сыграет Никита Джигурда", – рассказал Стас Борецкий.
По словам режиссера, Дженнифер Энистон даже не придется учить русский язык, чтобы участвовать в съемках. Создатели "Брата 3" уже обзавелись специальной программой.
"Позволяет поменять язык с сохранением голоса и тональности: она будет говорить по английский, но в фильме мы услышим русскую речь. Это дорогая программа, но она работает", – поведал Борецкий.
К слову, Дженнифер Энистон не единственная голливудская звезда, которая может появиться в картине. Актер Микки Рурк уже дал добро на съемку, ему досталась роль русского бандита, "крышующего" подпольное казино.
Партнершей Микки Рурка выступит печально известная Диана Шурыгина. Вместе им предстоит сыграть достаточно откровенную постельную сцену.
В фильме Борецкого нашлось место не только Шурыгиной. В картине также появится сын известного шоумена и певца Сергей Зверев-младший и певица Лолита Милявская. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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