Известная голливудская актриса чуть не погибла в авиакатастрофе
Накануне звезда стала гостьей на популярной передаче "Шоу Эллен ДеДженерес". Там она заявила, что чуть не попала в авиакастрофу.
По словам Энистон, она села на борт самолета, летевшего из Лос-Анджелеса в Мексику, и ничего не предвещало беды. Но вскоре экипаж доложил пассажирам о технических неполадках лайнера.
Дженнифер была шокирована услышанным, и это вызвало у нее неподельный страх. Знаменитость утверждает, что, более того, у многих пассажиров начались панические атаки.
Многие начали судорожно хвататься за мобильные телефоны, чтобы дозвониться родным. Люди готовились к самому худшему и хотели попрощаться с близкими.
"То, что произошло во время полета, было ужасно", - откровенно сказала Энистон.
Отметим, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Калифорнии. Тем не менее, экстренная посадка не была мягкой. Во время нее у самолета лопнуло заднее колесо. Но, к счастью, никто не пострадал.
Юлия Михалкова удивила неожиданным поступком
Даже родная мать не выдерживает актера
Звезда прокомментировала слухи
Продюсер исключил первого солиста "На-На" из завещания
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему хохлушкам нельзя верить...
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Но это не призидент в Грузии
Марина Хлебникова похудела и постарела
Как вам презик Зеленский?
Сестры Хачатурян
муж не разрешает худеть
Барановская
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Родители выдают замуж
Маленький член
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Сколько можно прожить без секса?
Когда пьяный поднимает руку
хочу попробовать с МЖМ
Большие соски что делать?
Переспать за машину?
Хочу быть содержанкой
Вибратор
Оливковое или подсолнечное?
Надоело быть любовницей
Соврала про возраст
Как попросить справку перед сексом?
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
В следующий раз платишь ты
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Интересно у Меладзе дочки ,какие отношение у них с Джанабаевой?
Подруга выходит замуж за моего брата
Начальница уволила из-за ревности